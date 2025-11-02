現地11月１日に開催されたラ・リーガの第11節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが、宿敵アスレティック・ビルバオとホームで対戦した。左足首の怪我で公式戦３試合を欠場していた久保は、このバスクダービーでベンチスタートとなった。序盤は一進一退のなか、ソシエダは26分にチャンスを迎えるも、オジャルサバルのシュートは枠を捉えられない。迎えた38分、先制に成功する。バレネチェアが左サイドから送り込んだク