WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属するMFの塩越柚歩が、10月31日に自身のインスタグラムを更新。オフにディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、ファンの注目を集めている。 「Happy Halloween ハロウィンディズニーがかわいすぎて大満足〜」の一文とともにアップロードしたのは、ディズニーシーの「アクアスフィア」をバックにした１枚や、ハロウィン仕様のパレードなどを楽しむショットなど。束の間のオフ