インフルエンサー、グラビアモデル、実業家、投資家……。さまざまな肩書きを持つ上原亜衣。そんな彼女が有名になったのは「セクシー女優」という時代があったからだ。生き残りが難しい業界の中で活躍を続ける上原亜衣は、何を思い今を生きているのか。彼女が語る引退後の挫折とこれから。 （前後編の前編） 【画像】照れくさそうに笑う上原亜衣 セクシー女優引退後「承認欲求を感じた」 元人気セクシӦ