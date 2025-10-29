【ワシントン＝中根圭一】米ボストンのマサチューセッツ総合病院で、腎不全の男性患者に移植されたブタの腎臓が世界最長とみられる２７１日間、人体で機能したことがわかった。移植された腎臓は今月２３日に摘出され、患者は透析治療を受けながら人の臓器提供を待っているという。同病院が２８日、読売新聞の取材に明らかにした。同病院によると、患者はニューハンプシャー州在住のティム・アンドリュースさん（６７）。末期