テレビアニメ「ワンピース」制作方針を変更へ 2026年から年間最大26話放送
2025年10月29日 6時35分

アニメ「ONE PIECE」の制作方針が変更されることが発表された
エッグヘッド編を今年12月末で終了させ、来年1月〜3月は充電期間となる
来年からは総集編をなくし、年間最大26話の放送となる