スージー鈴木の『Now And Then』第16回（前編）べらぼうに贅沢なレコーディングこの秋、突然盛り上がった曲。大滝詠一『幸せな結末』。発売は1997年の11月12日。今から、ほぼほぼ28年前にリリースされた曲である。タイトルを聴いてピンと来ない方も、フジテレビ系ドラマ『ラブジェネレーション』の主題歌と言われれば「あー、あの！」となるだろう。さらに、こう添えれば完璧か。「木村拓哉と松たか子の、あのドラマの主題歌。でも