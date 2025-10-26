「つなぐ、つながる、大みそか」大みそかに放送する「第76回NHK紅白歌合戦」の司会が6年ぶりとなる綾瀬はるか（40）、3年連続の有吉弘行（51）、今年の連続テレビ小説朝ドラ「あんぱん」でヒロインを演じた初司会となる今田美桜（28）、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（43）の4人に決定したことに加え、番組テーマが「つなぐ、つながる、大みそか」に決定したことが発表された。【写真】紅白歌合戦で高い「歌手別視聴率」をたたき