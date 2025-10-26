マツコ・デラックスが24日放送されたテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。スーパーマーケットにおいて、理解できない他人の行動について私見を話した。スタジオでのトークの際、MCの有吉弘行とマツコに対し「自分調べのデータってありませんか？」という質問が、ナレーションでなされた。有吉がまず「ガラガラの電車で隣に座ってくる人はもう、危ない人」と話した。それを聞いたマツコは「分かるわ〜、あれ、怖いよね