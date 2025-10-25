ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は25日、阪神との日本シリーズ第1戦の練習中に中村晃外野手（35）が欠場すると明かした。この日、練習に姿を見せなかったベテランについて問われた指揮官は「今年はそういう年だということです。アクシデントということで。結局、最後までそろわなかった」と苦い表情。右股関節の違和感が原因。日本シリーズからは左脇腹痛の近藤が復帰し、故障者が多発したペナントレース通じて初めてベス