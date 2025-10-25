公益財団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）は10月20日、株式会社マイネットと協業し、現在開発中の新サービス『J.LEAGUE FANTASY CARD』のメディア説明会を実施した。株式会社マイネットによると、『J.LEAGUE FANTASY CARD』はJリーグ公式デジタルカードとして希少性の高い選手カードを「集める」喜びと、実際の試合と連動して「遊ぶ」楽しみを融合させた、新しいJリーグ体験を提供するサービスのようだ。『J.LEAGUE FANT