元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が22日に放送されたMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。家族で海外旅行した際の衝撃の宿泊費を明かした。激安で大繁盛しているお店から謎の儲かる商売まで、世の中に潜む様々なゼニ儲けのカラクリを、出演者とともにクイズ形式で解き明かしていく番組。「ホテル」の話題となり、現在は妻と息子3人、娘4人の9人家族の橋下氏にMCの矢部浩之が「ホテル泊まるっ