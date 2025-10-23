【ワシントン共同】トランプ米政権は22日、ウクライナに侵攻を続けるロシアの石油大手2社に制裁を科すと発表した。米メディアによると、第2次政権での対ロシア直接制裁は初めて。停戦に後ろ向きなロシアのプーチン大統領を交渉の席に着かせるために方針を転換した。トランプ大統領は、近く実施するとしていた米ロ首脳会談は、成果が見込まれないと判断し取りやめたと主張した。制裁は、ロシアのエネルギー分野への圧力を強め、