Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¶ìÏ«¤¬Â¿¤¤¾®³Ø¹»À¸³è¡£È¯Ã£ÆÌ±ú¤Î¾®3Â©»Ò¤ÎÊì¿Æ¤¬Êú¤¯¿Ê³Ø¤ÎÉÔ°Â¡¿È¯Ã£¾ã³²¤Ã»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡Ê1¡Ë¡ØÀ¸¤­¤Å¤é¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é ¿Æ»Ò¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ÇÇº¤ß¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¼«¿È¤âADHD¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤È¸þ¤­¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¤¬ÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡×¸ÄÀ­¤Ë