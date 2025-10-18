»Ù±çµé¤ËÄÌ¤¦¾®3Â©»Ò¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯Æü¡¹¡£¶µ»Õ¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¶ìÏ«¤¬Â¿¤¤¾®³Ø¹»À¸³è¡£È¯Ã£ÆÌ±ú¤Î¾®3Â©»Ò¤ÎÊì¿Æ¤¬Êú¤¯¿Ê³Ø¤ÎÉÔ°Â¡¿È¯Ã£¾ã³²¤Ã»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡Ê1¡Ë
¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é ¿Æ»Ò¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ÇÇº¤ß¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¼«¿È¤âADHD¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¤¬ÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡×¸ÄÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ÊÏ©¤ò¡ÖÃæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ÇÁª¤ÖÆ»¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¡¢È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³ÂÎ¸³¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÉÁ¤¾å¤²¤¿¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡¢¼·Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼õ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃø¡á¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¡¢´Æ½¤¡á ¾®Àî Âç²ð¡¢¶¶ËÜ ·½»Ê¤Î½ñÀÒ¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Ã»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï»Ù±çµé¤ËÄÌ¤¦¥Ï¥ë¥¤¯¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µéÀ¸¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¡ÖÌäÂê»ù¡×¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¥Ï¥ë¥¤¯¤ó¡£¡Ö²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ê¼õ¸³¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¡Ë¥Ï¥ë¥¤Î²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç
¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤À¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤È¤¤¤¦¶µ»Õ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ë¶Ã¤¯¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø¹»¤ØÄÌ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¹»¼õ¸³¤ò·è°Õ¤·¤¿¥Ï¥ë¥¤¯¤ó°ì²È¡£
³Ø¹»Áª¤Ó¤ä¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼«Á³¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¸³¤Ë¸þ¤«¤¦»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Æ¤Î»ÑÀª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼èºà»þ¤Î¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¸³¤ä½ê´¶¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Îµï¾ì½êÃµ¤·¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Ø¹»¤ä»Ù±ç¶µ¼¼¡¢½Î¤äÊÙ¶¯Ë¡¤Ê¤É¤Ï¼èºàÆâÍÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë°ìÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉôÌ¾¾Î¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
