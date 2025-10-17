サッカー日本代表はこのほど、パラグアイ、ブラジルと国際親善試合を実施。パラグアイには2-2の引き分けとなったが、ブラジルには3-2で逆転勝利を果たした。ブラジルとは14度目の対戦となり、勝利したのは今回が初めて。【画像多数】城彰二が「完全に覚醒した」と絶賛した森保ジャパンの“常連選手”と美人モデル妻の“ラブラブツーショット”を写真で見る元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この2