◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルワーズの怪物新人、Ｊ・ミジオロウスキー投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の敵地・ドジャース戦で１回途中から２番手で登板し、５回０／３を３安打２失点９奪三振で降板した。球数７３球だった。オープナーとして第１戦に続いて先発した