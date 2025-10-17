「ボーリング調査のデータを精査したところ、都内にいくつか“隠れた活断層”があると推定されました。とくにJR四ツ谷駅付近から飯田橋駅西側を通り、西日暮里駅付近に至る約７kmの間にあると推定される活断層（名付けて“飯田橋推定断層”）が重要だと考えています。データによると過去約９万年の間にこの活断層は２回動いており、上下方向に累計で約2.4〜3.2ｍズレています。過去30数万年のスパンでみると、上下方向に約11〜12ｍ