アジア株香港株は後場急落、中国が反撃開始「最後まで戦う」米関連企業5社に制裁 東京時間14:05現在 香港ハンセン指数 25561.30（-328.18-1.27%） 中国上海総合指数 3875.78（-13.45-0.36%） 台湾加権指数 26834.42（-89.00-0.33%） 韓国総合株価指数 3560.81（-23.74-0.66%） 豪ＡＳＸ２００指数 8897.30（+14.50+0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82126.56（-200.49-0.24%）