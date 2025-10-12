トルコ発、世界初のAI生成によるドラマシリーズ「キャッスル・ウォールズ（英題）」の予告編が公開された。2025年内にトルコの国営テレビ局で放送されるほか、まだ発表されていない“グローバル・ストリーマー”で世界配信される計画だという。 ﻿ 本作は、ゲーム「アサシン クリード ミラージュ」にも登場するイランのアラムート城を舞台とした歴史劇で、1話