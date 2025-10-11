球界がザワついている。【もっと読む】今オフ日本史上最多5人がメジャー挑戦！阪神才木は“藤川監督が後押し”、西武Wエースにヤクルト村上、巨人岡本まで阪神の佐藤輝明（26）が11月に行われる侍ジャパンの強化試合メンバーで選外になったことに関してだ。8日のメンバー発表会見でNPBの中村事務局長は、30人を超える選手にオファーし、コンディション面の不安もあって招集を見送った選手もいることを明かしたが、サトテルが