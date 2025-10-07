STARTO ENTERTAINMETN所属のAぇ! groupの草間リチャード敬太が、路上で下半身を露出していたとして公然わいせつの疑いで10月4日に逮捕された。草間は6日に釈放され、報道陣を前に涙を見せながら「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げた。事件の影響はグループ全体におよんでいる。「グループがCMキャラクターを務めるスキンケアブランドAvene（アベンヌ）と、ヘアケア用品のPalty（パルティ）の公式サイトから、メンバ