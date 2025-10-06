DeNAの投手、藤浪晋太郎（31）が苦戦している。9月28日の広島戦では7回に登板し、先頭打者の林晃汰（24）にヒットを浴びた。次の矢野雅哉（26）がバントの構えを見せると太ももに死球。球場が騒然とする中、打席に立った清水叶人（21）への球は暴投となってノーアウト2、3塁となってしまった。＊＊＊【写真】古巣・阪神の先輩レジェンド投手とのツーショットで目を引くのは頭ひとつ抜け出た“身長差”。やはり“規格外”の投手