毎年多くの人に愛されてきた「和光のクリスマスハンカチーフ」。2025年はドイツの伝統工芸織物で知られる「フェイラー」との夢のコラボレーションが実現しました。柔らかく上質なシュニール織に、和光を象徴する時計塔やスイーツ、ジュエリーを散りばめた「WAKO TREE」が登場。ホリデーシーズンだけの特別感にあふれる1枚は、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり