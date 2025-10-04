冬の贈り物に♪和光×フェイラー限定タオルハンカチ「WAKO TREE」登場

毎年多くの人に愛されてきた「和光のクリスマスハンカチーフ」。2025年はドイツの伝統工芸織物で知られる「フェイラー」との夢のコラボレーションが実現しました。柔らかく上質なシュニール織に、和光を象徴する時計塔やスイーツ、ジュエリーを散りばめた「WAKO TREE」が登場。ホリデーシーズンだけの特別感にあふれる1枚は、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。

今回発売されるタオルハンカチーフ「WAKO TREE」（サイズ25×25cm、綿100％、税込3,850円）は、和光とフェイラーの特別なコラボレーションアイテム。

時計塔をモチーフに、ウォッチやバッグ、スイーツなど銀座・和光を象徴するアイテムをクリスマスツリー型に並べたデザインが魅力です。

ブラックにはゴールドと黒、グリーンにはゴールドと赤のスリット糸を織り込み、それぞれ異なる華やかさを演出。シュニール織ならではの柔らかな手触りと鮮やかな発色で、冬の日常を彩ります。

限定ならではの復刻モチーフも♪

今回の「WAKO TREE」には、以前の和光×フェイラー コラボで大人気を博した“フレージェ（ショートケーキ）”や“ショコラ・フレ（チョコレート）”のモチーフが復刻。

遊び心のあるデザインが、より一層コレクション性を高めています。

発売は和光オンラインブティックにて10月1日（水）11:00より先行予約開始、本店3階では10月20日（月）11:00より販売予定。

和光でしか出会えない特別な一枚を、ぜひこの冬に手に入れてみてください♡

特別な1枚で冬の贈り物を彩って

和光とフェイラーの出会いから生まれた「WAKO TREE」は、華やかなデザインと上質な素材感を兼ね備えたホリデーシーズン限定の逸品。

価格は税込3,850円、カラーはブラックとグリーンの2色展開です。毎年心待ちにされる和光のクリスマスハンカチーフに、今年はさらに特別な物語が加わりました。

贈り物としても、自分をときめかせるアイテムとしても、この冬の手元を輝かせてくれるはずです♪