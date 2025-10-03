劇場アニメ『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 より、すみっコ史上最も【あげあげ】な本作と、“ふらい”でー（金曜日）にあわせて、空の王国ですみっコたちが挑戦するミッションの場面写真が到着した。【写真】パズルにボーリングも！『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』場面写真 2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開されて以来、2023年に公開されたシリ