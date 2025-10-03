モデルプレス＝2025/10/03】日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜よる9時〜）では、2週連続でハロウィン向けのディズニー作品を放送することが決定。10月24日に『ホーンテッドマンション』、10月31日に『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』と『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』を放送する。【写真】ウッディらおもちゃの世界で過ごす「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル」の内覧◆1週目は「ホーンテ