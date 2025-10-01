木製電車の面影を残す登山電車、引退へ「箱根登山電車」を運行する小田急箱根は2025年10月1日、100形電車（モハ1形・2形）について、2028年1月をもって運行を終了すると発表しました。【この来歴を見よ！】これが引退する「日本最古の現役電車」です（画像）引退するモハ1形（104号・106号）は「国内で定期運行する普通鉄道の電車として最古の車両」だとしています。モハ1形は1919（大正8）年、箱根湯本〜強羅間の開業時に「チ