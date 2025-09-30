トラックが「バタン」と横転 衝撃動画に反響NEXCO中日本は2025年8月30日、公式SNSで【単独横転事故】と題した動画を投稿しました。SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。事故のイメージ（画像：PIXTA／イメージです）【動画】「ええぇぇ…」 これが「すごい横転事故」発生の瞬間ですこの動画は高速道路を走行するNEXCOの高速パトロールカーからの車載映像。周りの景色や看板などの特徴から見るに、圏央道の海老