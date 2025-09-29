東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値174.95高値175.05安値174.64 175.53ハイブレイク 175.29抵抗2 175.12抵抗1 174.88ピボット 174.71支持1 174.47支持2 174.30ローブレイク ポンド円 終値200.41高値200.51安値199.70 201.52ハイブレイク 201.02抵抗2 200.71抵抗1 200.21ピボット 199.90支持1 199.40支持2 199.09ローブレイク