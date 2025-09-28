女優・芦田愛菜（２１）のすっかりオトナっぽくなった姿にネットが沸いた。芦田は出演中の映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督）が公開中。主演の阿部寛とともに、インタビューに応じた様子が２６日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）で放送された。映画の撮影で苦労したのは怒鳴るシーンだそうで「怒鳴っているシーンがあるんですけど。あの日、すごく寒くて。水辺が近くて風も強かったですし、これ、ちゃん