SPEEDの『ALL MY TRUELOVE』で始まった『第49回NHK紅白歌合戦』は、後に “伝説の『紅白』” といわれるほど、いろんな意味で、見どころ満載、聴きどころ満載、ツッコミどころ満載の『紅白』でした。1部では『姿三四郎』をもじって名づけられた “せがた三四郎” として登場した藤岡弘、さんが、突如出現した怪人イカデビル率いるショッカー軍団と戦うために、仮面ライダー1号に変身。さらに、仮面ライダー2号、V3、RXが加わ