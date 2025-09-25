コンテンツクリエイターのむしょこさんの漫画「欧州の食卓カルチャーショック」がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。海外で生活する作者の「むしょこ」さん。これまで、食事や食べ物に関する日本との違いに戸惑うことがいくつもあり…という内容で、読者からは「あるある！」「世界はまだまだ広いんですね」などの声が上がっています。日本との食卓の違いとは？驚きの海外習慣むしょこさんは