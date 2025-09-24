「自民党にも若いリーダーが必要だ！」こうして担ぎ出されようとしている進次郎氏。しかし、その裏で老人たちのどす黒い思惑が蠢いている。進次郎氏の中学生時代の壮絶「トラウマ体験」「君、小泉君でしょう？お母さんが『小泉君のお父さんは政治家だから、仲良くしとけ』って言うんだ」中学校の入学式でそんな声をかけられた小泉少年は「もう本当の友達はできないな」とショックを受けたという。それから約30年が経ったが、小泉