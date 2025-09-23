Image: Raymond Wong / Gizmodo 米Gizmodoの編集部員が、超小型・軽量のアクションカメラ「Insta360 Go Ultra」をレビュー。日本でも購入可能で、価格は一番リーズナブルな標準キットが6万4,800円です。Insta360 Go Ultra長所非常に軽量で持ち運びやすい高画質4K・60fpsを実現幅広い用途に使えるマグネット式マウント優れた耐久性急速充電短所バッテリーの持ちが悪い発熱問題内部ストレージ