香港空港管理局は、香港に接近する台風18号の影響で、香港国際空港の運航に大きな混乱が生じる見通しを示した。9月23日午後6時から24日にかけて、影響が発生する見通し。空港の3本の滑走路は運用を継続し、ターミナルビルも営業を継続する見通し。乗客用の臨時の休憩所も設置し、飲料水や軽食、毛布などの配布も行う。飲食店の一部は24時間営業する。利用者には最新の運航状況を確認した上で、空港へ向かうよう求めている。シグナ