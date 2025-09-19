女性３人組ユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」が、メジャーデビュー２０周年を迎える２１日に「大切な大切なメッセージがあります」と発表し、ファンが騒然となっている。１９日までにユニットの公式サイトやＳＮＳで「メジャーデビュー２０周年を迎える２０２５年９月２１日（日）に、私たちＰｅｒｆｕｍｅから大切な大切なメッセージがあります。読んでくれたら嬉（うれ）しいなぁ」と伝えた。ネット上では「なんのお知らせだろう