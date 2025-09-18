ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 勃起不全の治療薬を市販化へ 医師の診察なしで薬局で購入可能に 医療 厚生労働省 時事ニュース 日テレNEWS NNN 勃起不全の治療薬を市販化へ 医師の診察なしで薬局で購入可能に 2025年9月18日 19時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 現状、購入時に医師の診察が必要な勃起不全治療薬「シアリス」 18日に厚生労働省の専門部会が市販薬として指定することを了承した 今後正式に指定されれば、医師の診察なしで薬局などで対面販売が可能になる 記事を読む おすすめ記事 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 「なんで身を削らなきゃいけないの」渡邊渚、YouTube“再生数ダウン”に居直り「言わないほうがいい」視聴者ツッコミ…“足つぼリアクション”解禁で方向性模索も 2025年9月18日 15時45分 ファミマ、ファミチキ食べ放題を事前予約制にて実施！「ファミチキ」「ファミチキ レッド」を30分間おかわり自由 2025年9月18日 17時27分 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 横浜のアパート 深夜１時にインターホンで玄関開けた女性が切り付けられる 殺人未遂などの容疑で男を逮捕 2025年9月17日 22時10分