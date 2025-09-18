ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > ベビーカー1台で10人が入場...大阪・関西万博で起きている日本人の民… 大阪・関西万博(2025年) 外国人観光客 マナー 時事ニュース FRIDAYデジタル ベビーカー1台で10人が入場...大阪・関西万博で起きている日本人の民度崩壊 2025年9月18日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 閉幕まで1カ月を切った大阪・関西万博会場についてFRIDAYが伝えた 旅行ジャーナリストは「優先レーン」を設けるパビリオンの様子に言及 ベビーカー1台で10人ほどが一緒に入場しようとする姿などを目撃したという 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 ベビーカー1台で10人が入場...大阪・関西万博で起きている日本人の民度崩壊 記事時間 09/18 07:35 大阪万博キャラ「人気投票」サーキュラーがミャクミャクを上回り1位に 記事時間 09/17 08:03 パスコードが流出「大阪･関西万博」は高額転売ヤーたちの天国だった おすすめ記事 黒木メイサの新恋人報道でジャニーズJr.ファン大パニック…発端は週刊文春公式Xの「大物ジュニア」だった 2025年9月18日 9時26分 「ないないない」織田裕二、『世界陸上』34年ぶり快挙の選手に放った“失礼発言”が物議…「ストッパー役」不在で“暴走”懸念 2025年9月17日 16時40分 横浜のアパート 深夜１時にインターホンで玄関開けた女性が切り付けられる 殺人未遂などの容疑で男を逮捕 2025年9月17日 22時10分 退職代行に会社が放った“想定外の一言”とは？ 「こっちがモームリだよ」「今から実家に行く」 2025年9月18日 7時20分 チョコプラ松尾駿 “素人はSNSをするな”発言を謝罪「申し訳ございませんでした」コンビで丸刈りに 2025年9月18日 13時35分