9月16日に東京・新国立劇場で行われた、展覧会『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』のオープニングデイ フォトコールに豪華芸能人が集結。出席した山下智久が自身のInstagramで、中島健人と目黒蓮（Snow Man）との写真を公開し、ファンを喜ばせている。 【画像】山下智久＆中島健人＆目黒蓮の3ショット（全3枚）他／【動画】フォトコール・インタビューの様子 ■山下智久「正装with後輩’s」中島健