ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 女性アイドルにわいせつな行為か 芸能事務所代表の39歳男を逮捕 わいせつ・性犯罪 日刊ゲンダイDIGITAL 女性アイドルにわいせつな行為か 芸能事務所代表の39歳男を逮捕 2025年9月18日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 芸能事務所代表の39歳男が逮捕された件について、ゲンダイが伝えた 同事務所の女性アイドルに対し、12回にわたりわいせつ行為をした疑いだそう 男はわいせつ行為を認めた一方、「真剣な交際のつもり」と供述したという 記事を読む おすすめ記事 黒木メイサの新恋人報道でジャニーズJr.ファン大パニック…発端は週刊文春公式Xの「大物ジュニア」だった 2025年9月18日 9時26分 「ないないない」織田裕二、『世界陸上』34年ぶり快挙の選手に放った“失礼発言”が物議…「ストッパー役」不在で“暴走”懸念 2025年9月17日 16時40分 退職代行に会社が放った“想定外の一言”とは？ 「こっちがモームリだよ」「今から実家に行く」 2025年9月18日 7時20分 SixTONES森本慎太郎、広瀬すずへの“近すぎる距離感”に「しんどすぎ」ファンに広がるざわめき…“過去の交際相手”の悪夢再来か 2025年9月17日 20時12分 横浜 インターホンで玄関を開けた女性が刺される 警察、容疑者の男を逮捕 2025年9月17日 22時10分