鹿児島・桜島で噴火が300回近くも…日本の火山が活発化している背景は？FRIDAYデジタル

鹿児島・桜島で噴火が300回近くも…日本の火山が活発化している背景は？

by ライブドアニュース編集部

  • 今年、桜島の噴火は300回近くにもなると、FRIDAYが報じた
  • 背景にあるのは、トカラ列島やカムチャツカ半島など近隣で頻発する地震
  • 「M9クラスの巨大地震が起きると、噴火を誘発する恐れがあります」と識者
