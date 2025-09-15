フランス・パリ発の人気ブランド「PAUL & JOE BEAUTE」から、ヴァイオレットエキス*を配合した新しい美容液シリーズが登場します。乾燥やくすみ、ゆらぎ肌など、日々変化する肌悩みに寄り添う3種のラインアップが揃いました。発売に合わせ、アンジェリーナ 東急プラザ原宿「ハラカド」店では限定メニューやイベントも開催♡美肌ケアとスイーツ体験を一緒に楽しめる贅沢な機会です。 PAUL &