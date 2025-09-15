【PAUL & JOE】新美容液シリーズ誕生♡ヴァイオレットエキス配合で輝く素肌へ

フランス・パリ発の人気ブランド「PAUL & JOE BEAUTE」から、ヴァイオレットエキス*を配合した新しい美容液シリーズが登場します。乾燥やくすみ、ゆらぎ肌など、日々変化する肌悩みに寄り添う3種のラインアップが揃いました。発売に合わせ、アンジェリーナ 東急プラザ原宿「ハラカド」店では限定メニューやイベントも開催♡美肌ケアとスイーツ体験を一緒に楽しめる贅沢な機会です。

PAUL & JOE 美容液シリーズの特徴

今回新登場するのは、3つの美容液。導入美容液「イドラ プルミエール」（80ml 6,600円）は乾燥しがちな肌にうるおいを巡らせるアイテム。

2層状の「ダブル コンセントレート セラム」（40ml 11,000円）はハリとツヤを与え、11種の美容成分を贅沢に配合。

さらに「リペア トリートメント」（60ml 6,600円）は乳液状で肌をやわらかく守り、オールインワンとしても使えるのが魅力です。

限定メニュー＆体験イベントも開催

発売を記念して、アンジェリーナ 東急プラザ原宿「ハラカド」店では限定メニューを提供。

スミレ科ビオラで彩られたモンブランとハーブティーのオリジナルプレート（2,200円）は9月26日から10月9日まで楽しめます。

また、9月26日・27日には招待制イベントも開催され、新美容液を先行体験できるほか、ミニボトルやノベルティがプレゼントされる特典も。限定プレートは一般提供もあり、誰でも堪能できます♪

*ニオイスミレ花エキス（保湿）

自分に合う美容液で前向きな美しさを♡

PAUL & JOEの新美容液シリーズは、乾燥・くすみ・ゆらぎなど異なる肌悩みに応える3種が揃い、香りやテクスチャーまでも心地よく設計されています。

さらに限定イベントやスイーツとのコラボも楽しめる特別なシーズン。自分の肌に寄り添う一本を選び、毎日のスキンケアをより華やかに彩ってみませんか？