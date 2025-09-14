ジョナサンの公式Xが、最長2025年11月5日まで使えるお得なクーポン画像を投稿しました。お酒好きさんから子どもまでみんなお得に平日18時以降限定で、アルコール4種が何杯でも半額に。 そのほか、セットリゾットと米粉パンも半額になります。おこさまメニューに関しては最大330円引きに。 「炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け膳」や、人気のデザート「ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのバナナスプリット」も110円引きで楽しめます