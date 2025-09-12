¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï11Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬Í­ºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡ÖËâ½÷¼í¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¡¢À©ºÛ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£