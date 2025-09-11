NTTドコモは、「AQUOS wish5 SH-52F」のオンラインショップ価格を変更すると発表した。9月12日以降、2万7500円→2万2000円に値下げされる。 「AQUOS wish5 SH-52F」は、6月に発売されたシャープ製Androidスマートフォン。約6.6インチの液晶ディスプレイや5000mAhのバッテリーを備え、本体を振るだけで動作する「防犯アラート」機能が用意されている。 国内では、SIMフリー版のほか、