俳優の吉田栄作（56）が10日、妻で女優の内山理名（43）との間に第1子が誕生したことを自身のSNSで報告した。吉田は第1子の手の写真をアップし「我が家に待望の第1子が誕生しました。僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです」とうれしそうにつづった。今後について「新しい生命を第一に仕事を含めて、生活していこうと考えています」とした。内山も自身のSNSで「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりま