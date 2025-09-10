火災の発生現場に派遣された捜査員＝９日、米ニューヨーク・クイーンズ地区/Dakota Santiago/The New York Times/Redux（ＣＮＮ）米ニューヨーク市警察は１０日までに、クイーンズ地区で高齢夫婦が殺害され、自宅が放火された事件で、３０年にわたる犯罪歴を持ち、仮釈放中の男を捜索中だと明らかにした。警察によると、捜査対象となっているのはジャメル・マグリフ容疑者（４２）。携帯電話の電池が切れたので充電させてほしいと