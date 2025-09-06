オリオールズとのカード初戦【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手」で出場することが発表された。この日はグラスノーが先発予定だったが、急きょ大谷の登板が発表された。ドジャースは9月に入り、各地区の最下位に位置するパイレーツ、オリオールズ、ロッキーズとのカードが続く。パイレーツには3連敗を喫して