Image: immersejp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。誰もがポケットに潜ませている…。そんな「当たり前」の代表選手、キーリング。そして、鍵を追加しようとした途端、小さな金属に翻弄されるのも、また「お決まり」です。「KEYROUND」は、そんな100年物のストレスに、指先ひとつで応じる挑戦状。螺旋をそぎ落としたフラット設計は、リングの